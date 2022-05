Vigorito: “C’è amarezza, ma non condivido le critiche. Sono 5 anni che lottiamo tra la A e la B”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ad un evento all’Università del Sannio, parlando della recente eliminazione dai playoff in Serie B.

Queste le sue parole: “Ho condiviso con i tifosi l’amarezza per un campionato che fino a un mese fa sembra potessimo vincere. Capisco l’amarezza della tifoseria e mi dispiace perché ho sempre dichiarato che sono questi i momenti in cui non vorrei essere presidente, perché credo di aver dato un doloro non solo a me stesso, ma anche agli altri. Non condivido le critiche rispetto all’esito di un campionato che non era mai stato annunciato da parte mia come da vincere e che ha portato ancora una volta questa città, che non è stata molto vicina né alla squadra e né al presidente, a disputare ancora una volta una semifinale per la serie A. Ci tengo a precisare che quando parlo di una città che non è stata vicina, non mi riferisco alla tifoseria. Ricordo che sono cinque anni che lottiamo fra Serie A e Serie B, che abbiamo vinto due campionato e giocato due semifinali, se questo è fallimento allora tutti quelli che lo pensano facciano un passo avanti per gestire la squadra e ottenere risultati migliori”.

Foto: Sito Benevento