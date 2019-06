Vigorelli, agente Zaniolo: “Stagione fantastica, ora la Nazionale poi le vacanze”

Nicolò Zaniolo non ha potuto ritirare dal vivo il premio ‘Leader Under 21’ all’evento ‘Football Leader 2019’, in programma questo pomeriggio nell’hotel Royal Continental di Napoli. A riceverlo è salito sul palco il suo agente Claudio Vigorelli che ha risposto a una domanda sul futuro del suo assistito: “Ha terminato una stagione fantastica, ora pensa alla Nazionale. Poi andrà all’Europeo Under 21, poi andrà in vacanza”. Nessuna risposta concreta dunque sul futuro del classe ’99 giallorosso.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro