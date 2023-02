Vignato: “Mi trovo bene sia da trequartista che sull’esterno. Fisicamente sto bene”

Emanuel Vignato, centrocampista dell‘Empoli, si è presentato in conferenza stampa ai giornalisti. Il nuovo acquisto del club toscano ha affrontato diversi temi, tra cui la sua condizione fisica: “Avere dei giocatori forti come Baldanzi e Pjaca mi aiuterà a migliorare. Fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato, penso di giocare il più possibile e ritrovare qualche certezza che ho avuto meno”. Successivamente Vignato ha parlato della sua posizione in campo: “Come posizione mi trovo bene sia trequartista che sull’esterno. Mi piace venire dentro il campo. Sul fatto dell’Empoli, spero di giocare il più possibile visto che ho giocato poco a Bologna”.

Foto: logo Empoli