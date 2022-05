Vignati annuncia: “Brekalo non verrà riscattato”

Ai microfoni del sito ufficiale del Torino ha parlato il ds Vignati, che ha rilasciato queste parole riguardo il futuro di Brekalo: “Abbiamo dovuto declinare la nostra opzione sull’acquisto definitivo del calciatore. Abbiamo avuto, personalmente, più di un meeting col giocatore, con l’agente e col padre. Da qualche mese ci ha comunicato che il suo desiderio era quello di non continuare con noi. C’è rammarico: Brekalo ha fatto bene, ha avuto un inizio importante, domenica ha fatto una grande giocata a Verona. Purtroppo siamo rimasti delusi, avevamo tutta la voglia di investire su un trasferimento importante per riscattarlo dal Wolfsburg. Il Presidente era pronto a fare un investimento importante, dopo il Verona abbiamo parlato ancora col ragazzo per capire fino all’ultimo se ci fosse la possibilità di continuare insieme. Però ha una sua idea precisa e rispettabile ma al Torino voglio gente col fuoco dentro, che voglia sudare per questi colori, che voglia portarli in alto. Chi non ci crede veramente, nei momenti di difficoltà dà sempre qualche problematica. Meglio continuare sulla via di chi ritiene il Torino la prima scelta”.

Foto: Twitter Torino