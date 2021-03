Vieri: “Vedere Ibra a questa età mi fa pensare di aver smesso troppo presto”

Nella sua intervista per La Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, e di quello che gli scaturisce ogni volta che lo vede giocare: “Vedere Ibra così a 39 mi ha fatto pensare di aver smesso troppo presto? Miliardi di volte: farlo a 36 era straprestissimo, non troppo presto. Brutto segno che in A si possa ancora fare la differenza a 39 anni? In Italia si guarda solo all’età, che invece è bugiarda. Perché uno deve smettere a 39 anni se sta bene? E perché Mancini non deve chiamare Zaniolo a 19? Perché non ha debuttato in A? Dipende tutto dalla voglia che hai e dagli infortuni che non hai”.

Foto: Instagram personale