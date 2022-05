Vieri: “Milan, attenzione all’Atalanta. Possono battere chiunque. Juve grandissima delusione”

Lunga intervista di Bobo Vieri a Dazn. L’ex attaccante italiano ha commentato i temi principali del campionato: “Mancano due giornate e non si sa ancora chi vince il campionato. Se lo meritano sia Inter sia Milan, tutte le domeniche vanno in battaglia. Attenzione all’Atalanta, i nerazzurri possono battere chiunque, in Italia. La Juve? Grandissima, non grande delusione. Con la squadra che ha, dovrebbe lottare tutti gli anni per lo scudetto: a gennaio ha preso Vlahovic: cosa si può chiedere di più? Il Napoli? C’è tanta pressione, secondo me alcuni giocatori l’hanno sentita. Quando sei obbligato a vincere è diverso da quando nessuno parla di te. Quando ti dicono che devi vincere per forza, allora cambia tutto. A metà anno ero sicuro che fino all’ultima partita il Napoli sarebbe stato lì, comunque ha grandissimi giocatori e gioca un gran calcio. Scamacca è molto bravo, è un buon centravanti, però voglio vederlo fare più gol: deve fare più gol, come Raspadori. Sono giovani, sono bravi, Raspa è forte e sa giocare: devono fare più gol. Se Scamacca mi assomiglia? Più Vlahovic, un mancinone. Però Scamacca è forte”.

FOTO: Instagram Vieri