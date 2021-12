Vieri: “Inter favorita per lo scudetto. Il Milan se la può giocare. Il non gioco della Juve una delusione”

Bobo Vieri, ex attaccante di Inter, Milan, Atalanta e Juve, tra le altre, ha analizzato sul Corriere della Sera, il girone di andata del campionato di Serie A.

Queste le sue parole: “Mi sono molto divertito in questo girone d’andata, ho visto una gran voglia di fare calcio, di imporre il proprio gioco, tutte cose che fanno bene alla serie A. Non è per nulla scontato spadroneggiare sui campi di provincia, dove trovi squadre spavalde, organizzate, che non impostano più le partite solo per limitare i danni o strappare il pareggino. Succede sempre qualcosa, anche quando il pronostico sembra a senso unico”.

La sorpresa: “Vlahovic e la Fiorentina più che sorprese sono conferme positive. Chi vuole andare in Champions deve vedersela anche con i viola. La Fiorentina propone un bellissimo calcio, fresco, divertente, con tanti giovani: infatti merita la classifica che ha”.

La delusione: “Il non gioco della Juve. Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un calcio sterile, fermo. È una delle società più importanti e prestigiose del mondo, ha giocatori superiori alla media, non può quindi giocare un calcio così brutto, non è accettabile. Mi ha colpito in negativo e fino ad oggi è sicuramente la grande delusione della stagione”.

Sull’Atalanta: “Gasperini sta facendo una cosa mai vista secondo me in certe realtà. Penso a Claudio Ranieri e alla sua spettacolare impresa con il Leicester: vincere la Premier in un club simile è stato un capolavoro. Poi, però, il Leicester è tutto sommato tornato nei ranghi. L’Atalanta è invece quattro anni che è in Champions League: seconda, terza o quarta, è sempre lì. Quando giocavo io, una squadra come l’Atalanta faceva giustamente festa se si salvava un mese prima. Ora con Gasperini è fra le grandi. È una grande, senza storie. Tutti gli anni lotta per la Champions, sempre più vicina a chi guida la classifica in campionato. È una cosa mostruosa”.

Sulla corsa scudetto: “Inter favorita? Secondo me sì. Poi il Milan può giocarsela, poi staccate anche Napoli e Atalanta. Dietro, non vedo squadre più forti di Inter, Milan, Napoli e Atalanta”.

