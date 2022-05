Vieri esclama: “Può succedere ancora di tutto per la lotta scudetto, non ci sono percentuali”

A 180′ dalla fine di questo appassionante campionato, Milan e Inter continuano a darsi battaglia per la conquista dello scudetto. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport è intervenuto Christian Vieri ex di entrambe le squadre, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni con idee molto chiare su cosa accadrà in questo finale di campionato: “Non ci sono percentuali scudetto. L’Atalanta in Italia può vincere contro chiunque, in casa e soprattutto fuori. Il Cagliari si sta giocando la salvezza e l’avete visto a Salerno? Erano indemoniati. Nelle prossime due giornate può succedere ancora di tutto. Se ci saranno sorprese, non meravigliatevi”

Foto: Instagram Vieri