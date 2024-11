Vieri: “Baggio, Del Piero e Totti non esistono più. Solo oggi mi rendo conto di quanta qualità ci fosse”

Nell’ intervista rilasciata a SportWeek, Christian “Bobo” Vieri ha discusso dell’evoluzione del ruolo dell’attaccante nel calcio moderno e ha elogiato i progressi di Mateo Retegui:

“Per consacrarsi deve segnare ancora tanto quest’anno e pure il prossimo. In area è molto bravo, sa smarcarsi e trovarsi al posto giusto nel momento giusto ed è sempre lì a battere in porta, su ogni respinta c’è. E poi è anche un lavoratore, cerca di dare una mano alla squadra e in questo mi ricorda Ivan Zamorano”. Ha poi aggiunto: “Non esistono eredi. Ciascuno è fatto a modo suo, e certi giocatori, Baggio, Del Piero, Totti non esistono più. Solo oggi, a distanza di vent’anni, mi rendo conto di quanta qualità ci fosse nel nostro campionato. Io mi allenavo con Ronaldo il Fenomeno, mi scappava da ridere osservandolo fare delle robe pazzesche, mi chiedevo da quale pianeta arrivasse.

Foto: instagram Vieri