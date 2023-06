Vierchowod su Stankovic: “Non era l’allenatore giusto per la Sampdoria. Avrei preso un italiano”

L’ex difensore della Sampdoria, Pietro Vierchowod a PrimoCanale ha parlato della gestione Dejan Stankovic sulla panchina blucerchiata: “Non era l’allenatore giusto. Avrei preso un italiano che conosce bene il nostro calcio come Ranieri o Delio Rossi, allenatori di spessore più adatti a provare a salvare questa Sampdoria”.

Sulla società: “Meno male che alla fine la società si è salvata anche se deve ricominciare dalla categoria inferiore ma è sempre meglio ripartire da zero. L’importante è non cadere più in personaggi simili”.

Foto: Instagram Sampdoria