Vierchowod: “Sampdoria disastrosa. Non è ultima in classifica perché dietro hanno fatto peggio”

Parole forti quelle rilasciate dalla leggenda doriana Pietro Vierchowod a itasportpress.it. L’ex campione del Mondo con l’Italia ha così commentato l’annata della Sampdoria: “Dire che è stata disastrosa è anche generoso, c’è ben poco da salvare. L’attuale posizione di classifica è preoccupante, la Samp non è ultima soltanto perché ci sono squadre dietro che hanno fatto peggio. Così non va bene. Se si continuano a perdere partite su partite, è difficile aspirare a restare in Serie A”.

FOTO: Sito Sampdoria