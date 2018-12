Vieira: “Sampdoria grande opportunità di crescita. Sono migliorato molto da quando sono arrivato”

Intervistato da Il Secolo XIX, Ronaldo Vieira, giovane centrocampista della Sampdoria, ha parlato dopo essere stato schierato titolare per due volte consecutive dal tecnico Marco Giampaolo: “Sono molto contento. La strada è ancora lunga, ne sono consapevole, ma penso di essere un po’ cresciuto, sia a livello generale che dentro le partite. Ho toccato parecchi palloni, ma soprattutto ho sentito la fiducia dell’allenatore e dei compagni. Si trattava di due partite speciali, da vincere. Ho dato il mio contributo. La Sampdoria per me è stata una grande opportunità di crescita”. Sul periodo di adattamento in blucerchiato dopo il trasferimento dall’Inghilterra: “Innanzitutto a livello personale. Tranne un periodo da ragazzino quando dall’Algarve mi sono trasferito a Lisbona per giocare nel Benfica, ho sempre vissuto insieme alla mia famiglia. Qui all’inizio è stata un po’ dura per me. Genova è bellissima, ma ho dovuto abituarmi a stare da solo e poi non conoscevo la lingua. E poi c’è stato anche il gap tecnico. Qui da voi comanda la tattica. Ecco, penso di essere migliorato soprattutto tatticamente in questi miei primi mesi in blucerchiato. Il mister mi parla spesso. Questo è significativo per me. Mi spiega, mi dice dove e come posso migliorare. Anche i miei compagni mi sono stati vicino, è un bello spogliatoio quello della Sampdoria”. Sulla sua prima maglia da titolare contro la Roma: “Quando l’allenatore mi ha detto che sarei stato titolare all’Olimpico ho provato una grande emozione, poi è finita lì. L’ho gelata. Perché non posso concedermi debolezze. Quando giocheremo contro la Juve proverò a chiedere a Ronaldo la maglia. Ma la cosa a cui terrei davvero quando giocheremo con la Juve è un’altra… Giocare. Chissà, ce la metterò tutta. Allenamento, casa, riposo. Non conosco Genova. Sono andato una volta all’Acquario, un giro veloce in centro. Ora non ho tempo”.

