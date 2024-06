Vieira: “Quando sono arrivato all’Arsenal, mi ha impressionato la mancanza di professionalità”

Intervenuto ai microfoni di The Overlap, l’ex centrocampista – tra le altre – dell’Arsenal e della Nazionale francese, Patrick Vieira, ha così parlato del suo approdo ai Gunners: “Quando sono arrivato all’Arsenal mi ha impressionato la mancanza di professionalità. Non sapevo nulla del club e della Premer, perché in Francia seguivamo tutti la Serie A. Io venivo dal Milano: lì i giocatori arrivavano 1-2 ore prima dell’allenamento tutti ben vestiti. Al Milan ho imparato a fare questo lavoro, all’Arsenal era opposto”

Foto: Instagram Vieira