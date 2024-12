Vieira: “Ottimo secondo tempo. Avremmo meritato il pareggio. La strada è quella giusta”

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli.

Queste le sue dichiarazioni: “Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, siamo stati più alti e aggressivi. Peccato non aver trovato il gol del pareggio, perché lo meritavamo. Ho detto ai ragazzi che se continuiamo a giocare come nella ripresa, vinceremo più partite di quelle che perderemo”.

Differenza con il primo tempo: “Abbiamo provato questa strategia contro il Milan e abbiamo pareggiato. Contro squadre che lottano per lo scudetto, forse nel primo tempo ci è mancata un po’ di aggressività, anche se la qualità del Napoli ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato coraggio, mettendo in difficoltà l’avversario. Sono molto contento della ripresa, anche io come allenatore ho imparato molto sulla squadra”.

Su Vitinha: “Vitinha non giocava da due mesi, ma si stava allenando bene. Volevo schierare più giocatori offensivi, per avere più presenza in area. Vitinha può dare ancora tanto alla squadra. Non era una partita facile per lui, soprattutto nel primo tempo abbiamo faticato in fase difensiva, ma ha fatto una partita importante”.

Su Balotelli: “I giocatori entrati nella ripresa, come Thorsby e Norton-Cuffy, hanno portato energia e qualità. Mario Balotelli sta facendo bene, si allena bene. Deve continuare così”.

