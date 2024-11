Vieira: “Orgoglioso di tornare in Italia. Fondamentale che i giocatori capiscano che il calcio non è solo tattica”

Patrick Vieira è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sua prima partita come allenatore del Genoa:

“È stata una settimana intensa e piena di emozioni. I contatti con la società c’erano già da un po’, ma quando è arrivata la chiamata definitiva, non ho avuto dubbi. Tornare in Italia, dove ho iniziato la mia carriera da giocatore, è un motivo di grande orgoglio, e farlo con una squadra importante come il Genoa lo è ancora di più. Ho trovato un gruppo molto professionale e motivato. Non è mai facile per i giocatori quando c’è un cambio di allenatore, ma ho visto ragazzi concentrati, con tanta voglia di conoscermi e di capire il mio approccio al calcio. Questo è un segnale positivo per costruire qualcosa di importante”.

Cambio modulo?: “Il modulo non è una rivoluzione. La squadra ha già giocato con questa formazione e dobbiamo lavorare sui dettagli. Per me è fondamentale che i giocatori capiscano che il calcio non è solo tattica: voglio che trovino i valori che fanno la forza di questa società, come grinta e spirito di sacrificio. Fisicamente sono in buona forma, ma la vera sfida è mentale. Ho lavorato per motivarli e per dare loro fiducia. Se siamo uniti, possiamo fare molto bene”.

Balotelli?: “Ancora? (ride) Un giocatore con talento e tantissima esperienza, deve lavorare come tutti per ritrovare la forma e aiutare la squadra. Ha fatto un ottimo lavoro questa settimana”.

Foto: instagram vieira