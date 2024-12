Vieira: “Oggi passi in avanti. Abbiamo fatto gol senza subirne e questo è positivo”

Patrick Vieira ha conquistato i primi tre punti alla guida del Genoa nella vittoria contro l’Udinese. L’allenatore rossoblù è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il post partita.

“Penso che abbiamo fatto bene quanto preparato in allenamento. Il rosso sicuramente ha cambiato un po’ la gara, però noi abbiamo continuato a fare bene quanto pensato in settimana. Per ora i giocatori visti con il Cagliari sono quelli che vedo più pronti”.

Pareri sull’assetto in campo, Balotelli ha dato qualotà: “Zanoli a destra ha fatto veramente bene, Vitinha sta rientrando da un infortunio e gli diamo tempo. Penso che Zanoli e Miretti stiano lavorando bene anche difensivamente, i subentrati hanno portato energia alla squadra. Balotelli ha fatto una quindicina di minuti, in settimana ha lavorato bene e deve continuare così. Mario come Vitinha deve continuare a lavorare, sono contento di lui”.

Sul pareggio contro il Cagliari: “Sicuramente sono rimasto dispiaciuto dal pareggio contro il Cagliari, oggi è stata una partita diversa ma abbiamo fatto un passo in avanti, la classifica però cambia sempre, dobbiamo quindi guardare alla qualità della partita che facciamo”.

Data la superiorità numerica, avreste potuto utilizzare di più Okoye: “Sì si può analizzare la gara in diversi modi, però alla fine noi abbiamo gestito bene il ritmo, non facendoli usare quasi mai, però così diventa anche difficile creare spazi. Abbiamo tatticamente una partita giusta, abbiamo fatto gol senza subirne e questo è positivo”.

Foto: instagram Vieira