Vieira: “Malinovskyi verso il recupero. Badelj c’è e può partire titolare”

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Affronteremo una squadra forte, che ha battuto la Lazio e che ha qualità. Mi aspetto una partita difficile, non possiamo permetterci di abbassare la concentrazione”.

Su Onana: “E’ un giocatore che conosco bene. Ha qualità tecnica ed è forte fisicamente, oltre ad avere una grande esperienza. Credo che nei prossimi mesi ci darà una grossa mano per avere equilibrio in campo”.

Su Malinovskyi “Ha preso parte alle partitelle e agli allenamenti, è un passo avanti verso il recupero”.

Il nuovo arrivo Cornet: “Ci vuole tempo per riaverlo al 100%: quando è entrato contro il Monza ha fatto bene, ma anche perché la squadra stava facendo bene”.

Sulle condizioni di Badelj e Bani: “Badelj sta bene, è pronto per giocare dall’inizio domenica contro la Fiorentina. Aspettiamo ancora l’allenamento di domani prima di fare delle scelte che siano definitive. Bani invece tornerà a disposizione a partire dalla prossima settimana”.

Foto: sito Genoa