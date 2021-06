Vieira: lo avevano avvicinato alla Samp, invece allenerà il Crystal Palace

Patrick Vieira, ex tecnico del Nizza proposto anche alla Sampdoria nelle ultime settimane, sarà il nuovo allenatore del Crystal Palace. Le parti hanno raggiunto l’accordo per un contratto di durata triennale.

Il francese, ex centrocampista di Juve, Arsenal e Inter.

Sarà la prima esperienza in Premier per Vieira. come primo allenatore, dopo quelle al Manchester City, quando aveva allenato le riserve dal 2013 al 2015. Poi dal 2018 a fine 2020 aveva allenato il Nizza.

Foto: Twitter Nizza