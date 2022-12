Vieira: “Il Napoli sta proponendo il miglior calcio in Europa. Può vincere lo scudetto, e non solo”. E sul Mondiale…

Il tecnico del Crystal Palace, l’ex centrocampista Patrick Vieira, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’amichevole con il Napoli.

Queste le sue parole: “Non voglio portare sfortuna al Napoli, ma credo che sia la squadra che sta proponendo il calcio migliore. Gioca davvero bene e ad essere onesto ha grande forza e qualità. Inoltre ha uno dei migliori allenatori in circolazione: Luciano Spalletti. Credo proprio che il Napoli possa vincere lo scudetto e non solo. In Champions League ci sono molte squadre forti, ma credo che quella da battere sia il Manchester City di Pep Guardiola: sono forti, ci sono tanti giocatori con qualità eccelse. Anche il Napoli è molto forte ed ha giocatori importanti, come Osimhen. Lui può darti profondità, è un giocatore importante che ti permette di fare un gioco diverso. Non si può fare un pronostico su chi possa vincere la Champions”.

Sulla Francia: “La squadra più forte del Mondiale è la Francia. Loro hanno esperienza e un ottimo allenatore, oltre che importanti qualità nei loro giocatori. Stasera però contro l’Inghilterra non sarà una gara semplice”.

Su Spalletti “Penso che le nuove generazioni debbano prendere esempio da Spalletti. Lui è un ottimo allenatore, fa giocare molto bene la sua squadra e inoltre si divertono”