Vieira: “Il livello era troppo alto per noi. Mercato? Lavoreremo con chi resta”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-1 contro la Roma: “I giovani hanno qualità. Il mio compito è quello di farli giocare. Loro hanno voglia di portare la squadra avanti e noi dobbiamo creare più possibilità”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo giocato bene. Era importante per noi essere uniti e avere fiducia. Lo abbiamo fatto anche se era molto difficile. La loro qualità tecnica gli ha dato il possesso. Sul primo tempo, loro non hanno creato tantissimo. Poi abbiamo preso fiducia e abbiamo creato qualche uscita interessante, ma il livello era troppo alto per noi. Dobbiamo continuare a lavorare perché siamo sulla squadra giusta”.

Sul mercato: “C’è tempo per pensare a questo. La mia testa va alla prossima partita contro il Monza. Lavorare con chi abbiamo. Chi ha voglia di giocare con la società, poi vediamo”.

Infine: “Credo che abbiamo avuto coraggio. In questo periodo è mancata comunicazione. Credo che fare una partita con una bella squadra contro la Roma vuol dire avere coraggio e personalità”.

