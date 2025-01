Vieira: “Felice perché era una partita importante. Kassa? Sono contento della sua gara”

13 punti con lei e la prima davanti a Sucu a Marassi… “Sono felice e contento. Perché era una partita importante per noi. E’ solo un passo avanti perché ci sono ancora tante partite dove vogliamo fare bene. Abbiamo fatto bene, questa vittoria la aspettavamo da 233 giorni ed è arrivata con una bella prestazione. Siamo contenti ma da domani pensiamo a preparare la prossima partita”.

Poche giocate nel primo tempo… “Era la qualità anche dell’avversario che aveva due linee a quattro e per noi era complicato andare avanti. Sono molto contento di come abbiamo gestito la partita. L’organizzazione è stata bellissima. Poi si può sempre fare meglio ma sono contentissimo di come abbiamo gestito la partita”.

Seconda gara senza giocare per Balotelli “La cosa più importante per me è stata la coesione fra i tifosi e i giocatori. I tifosi capiscono che la cosa più importante è la squadra e quando siamo tutti sulla stessa strada c’è più possibilità di vincere la partita. I tifosi aspettavano questi tre punti. li abbiamo fatti e anche oggi sono stati fantastici”.

È importante la parola equilibrio? “Sì perché fa parte della qualità della nostra squadra. Oggi abbiamo fatto una gara perfetta. E’ stato difficile per loro andare in contropiede. Abbiamo fatto una bella partita”.

Il Genoa può fare un passo in avanti con il mercato? “Si parla di mercato, ci sono tanti nomi in giro ma la prima preoccupazione è lavorare con la squadra che ho con me. Quando vedo quello che fanno in campo sono soddisfatto. Poi vediamo”.

Badelj? E Kassa come sostituto?

“Spero che non sia una cosa grave. Dobbiamo aspettare ancora un po’. Kassa ha fatto bene. È un giovane che ha bisogno di fiducia e anche continuità. Sono contento della gara che ha fatto. Masini ha portato energia e qualità. Abbiamo dei giocatori che hanno voglia di giocare e dobbiamo dare loro fiducia”.

Su Frendrup: “Sono veramente felice perché ha fatto gol un giocatore importantissimo per la squadra. Porta tanta energia, è bello lavorare con lui perché è sempre positivo. Anche lui può creare più occasioni e fare più gol”.

