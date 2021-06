Vieira: “Deluso dall’atteggiamento della Francia. Complimenti alla Svizzera, hanno meritato”

Patrick Vieira, ex centrocampista di Juventus, Milan, Inter e della Nazionale francese, critica la prestazione della Francia vista ieri sera ai microfoni dell’emittente inglese, ITV.

“Bisogna fare i complimenti alla Svizzera, perchè stasera hanno vinto i migliori. Se c’era qualcuno che meritava di andare avanti, erano loro. Ma sono molto deluso dell’atteggiamento che abbiamo avuto in campo. Credo che quella vista stasera sia una pessima Francia, non c’è stato spirito di squadra, anzi, non c’è stato nessun tipo di spirito. Non abbiamo giocato come un collettivo, quindi non meritiamo di andare avanti. In alcuni momenti abbiamo giocato bene, perché le qualità individuali fanno la differenza, ma collettivamente gli svizzeri hanno fatto meglio. Non abbiamo dominato questa partita. Abbiamo subito molto nel primo tempo. Migliore è stata la seconda frazione di gioco grazie a Benzema, Mbappé e Griezmann. Complimenti ai giocatori svizzeri, che hanno dato prova di tale forza mentale. Sono rimasti fedeli al loro stile“.

Foto: Profilo Instagram Vieira