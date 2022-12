Vieira: “Buon test contro una squadra che sta facendo grandi cose. Il Napoli ha dimostrato tutte le sue qualità”

Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta in amichevole contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Sono perché fisicamente abbiamo fatto buoni allenamenti e stiamo bene, abbiamo le energie per giocare per 95 minuti. Abbiamo lavorato sodo, sessioni dure. C’era un po’ di stanchezza. Abbiamo avuto anche un paio di giovani giocatori. Sono davvero contento della settimana in Turchia”.

Sulla gara col Napoli “In difesa abbiamo ancora molta strada da fare, ma abbiamo giocato contro una squadra di Serie A che gioca ancora in Champions League. Hanno dimostrato tutte le loro qualità. È stato davvero un buon test per noi perché mette in evidenza le fasi del gioco che dobbiamo migliorare e mostra come dobbiamo entrare più nei dettagli ed essere più solidi in difesa. La cosa positiva è che a volte ci siamo difesi bene, ma non è abbastanza costante. Abbiamo creato situazioni, abbiamo avuto un paio di occasioni in cui avremmo potuto segnare ma non l’abbiamo fatto. Siamo solo un po’ immaturi in questo tipo di fasi. Prendiamo gol nel momento sbagliato e poi quando abbiamo avuto occasioni per segnare gol non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo crescere. Per quanto riguarda le sfide, dobbiamo essere più determinati. Devo continuare ad essere esigente con i giocatori perché penso che possiamo andare avanti”.

Foto: twitter Crystal Palace