Vieira: “Balotelli è un giocatore importane e una persona che mi piace, deve continuare a lavorare”

Dopo i dissapori ai tempi del Nizza, Mario Balotelli ritroverà Patrick Vieira come allenatore al Genoa. Alla domanda postagli in conferenza stampa, “Che Serie A ritrova? E ritrova Mario Balotelli?”, il nuovo tecnico rossoblù ha risposto così:

“L’aspettavo alla prima domanda (ride). Il calcio italiano è cambiato tanto, ci sono giocatori differenti ma la Serie A è un campionato molto difficile da giocare. Non è facile vincere ma abbiamo la qualità per far bene. Mario lo conosco molto bene, è un giocatore e una persona che mi piace. Deve continuare a lavorare ed essere a disposizione della squadra aiutandola a far bene e vincere. E’ un giocatore importante ma deve continuare a lavorare”.

Foto: instagram genoa