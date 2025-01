Vieira: “Badelj si è allenato con la squadra. Messias, Vitinha e Cornet sono convocabili”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Genoa Patrick Vieira, a due giorni dallo scontro diretto col Monza.

Sui recuperi: “In questo periodo abbiamo recuperato tanti attaccanti: Messias si è allenato con la squadra, Vitinha anche, Cornet ha fatto allenamenti con i compagni. E questo è una cosa positiva. Sono tutti convocabili. Badelj sta bene, si è allenato con la squadra”.

Sul Monza: “Se pensiamo che sia una partita trappola vuol dire che abbiamo sbagliato. Siamo pronti a fare una grande partita con umiltà e anche con come squadra. Sappiamo che sarà una partita difficile da giocare. Loro nelle ultime gare hanno fatto bene. Sono una squadra aggressiva. Sarà una partita importantissima per noi e non possiamo sbagliare dal punto di vista della concentrazione e determinazione. Da quando sono qua, metto sempre davanti a tutto la concentrazione e su questo punto sarete sicuri che non sbaglieremo. Poi si vince o si perde ma saremo pronti dal punto di vista dell’atteggiamento”.

Su Cornet: “È un’opzione in più. E’ un giocatore che porta qualità diversa di quanto abbiamo ma anche Miretti ha la capacità tecnica di giocare più centrale. La cosa più importante portare caratteristiche diverse e portare giocatori al loro posto per far bene per la squadra. È arrivato qua con la voglia di aiutare la squadra. Vuole giocare, gli manca il campo. E’ un ragazzo ambizioso e vuole tornare in Nazionale ma per farlo deve fare bene qua. Ha fame di calcio e voglia”.

Su Otoa: “Sta facendo un po’ di lavoro da solo e dalla settimana prossima inizierà a lavoro con la squadra”.

La difesa: “Vogliacco è andato via ed è una decisione che abbiamo preso. Bani è andato via. Abbiamo Matturro che può giocare o De Winter che può giocare. Abbiamo provato tante opzioni e il mio lavoro è trovare il modulo giusto per fare la partita”.

Il mercato: “E’ un periodo molto difficile. Non vogliamo prendere giocatori per fare numero ma per aiutare la squadra a fare un passo avanti. Il presidente ha detto che è importante la stabilità perché ti dà la possibilità di lavorare bene e avere qualità nel gioco”.

Su Balotelli: “Vedo una squadra con calciatori che hanno voglia di giocare. Io devo fare delle scelte. Per questo non mi piace andare su un giocatore in particolare. Il messaggio che passo è di allenarsi bene e mettermi in difficoltà a fare le scelte. Abbiamo fatto bene e chi ha giocato ha fatto bene perché abbiamo preso punti. Ora chiediamo di più”.

Foto: Instagram Vieira