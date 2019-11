Vieira bacchetta Balotelli: “Deve capire che il calcio è un gioco di squadra”

Patrick Vieira, tecnico del Nizza, ha parlato anche di Mario Balotelli, suo ex giocatore, a margine del Goldenfoot a Montecarlo. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sono stato l’allenatore di Balotelli e per me è stato un grande piacere. Ho notato le sue difficoltà nel capire che il calcio è un gioco di squadra. Questo è un concetto che Balo non ha ancora assimilato. Non stiamo parlando di talento, Mario è un giocatore davvero speciale, mi dispiace di non essere stato in grado di tirare fuori il meglio di lui”, ha chiuso Vieira.

Foto: Twitter ufficiale Brescia