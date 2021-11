Videomessaggi dei VIP: averne uno da Lukaku costa 440 euro, per Tyson ce ne vogliono 17mila

La moda degli auguri personalizzati da parte dei VIP sta dilagando: lo sportivo più caro è l’ex pugile Mike Tyson (17600 euro).

Roger Milla, star del Camerun a Italia ’90, è il calciatore più caro (880 euro), l’italiano più costoso è Jorginho (351 euro). E ci sono anche le videochat: per 50 euro l’ex interista Brehme vi presenta Inter-Napoli di domenica.

Per avere un video di buon compleanno da regalare magari al proprio figlio da Romelu Lukaku in persona basta pagare 440 euro, è un settore in grandissima espansione. Come riporta Gazzetta.it, è possibile organizzare anche incontri live con le celebrity che vanno dai 2 ai 5 minuti, con foto dello screenshot che ritrae voi e il vostro idolo da conservare.