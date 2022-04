VIDEO – Il Bologna va da Mihajlovic: “Così mi fate piangere”

Toccanti immagini da Bologna: la squadra, dopo la rifinitura di scarico di questa mattina, ha pranzato ed è andato in blocco sotto la finestra dell’Ospedale Sant’Orsola, in cui è ricoverato Sinisa Mihajlovic. L’allenatore ha cercato di contenere l’emozione: “Così mi fate piangere. L’altra volta dopo il Brescia eravate venuti per pulirvi la coscienza, ora lo meritate. Mi avete fatto ringiovanire di dieci anni, vi voglio bene“.

