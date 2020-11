Video con commenti denigratori sull’aereo della Lazio: Lotito andrà per vie legali

Giorni ricchi di lavoro per gli avvocati della Lazio dopo le polemiche per il caso tamponi.

Sui social è girato un video, probabilmente fatto da un operatore in servizio sulla pista dell’aeroporto di Fiumicino, in cui si manifestano dei commenti denigratori sulle condizioni dell’aereo della Lazio.

Una denuncia al riguardo è stata annunciata dalla Tayaranjet, compagnia bulgara proprietaria del velivolo affittato ai biancocelesti ma anche il club della Capitale è intenzionato ad adire alle vie legali contro l’autore del video per i risvolti offensivi dello stesso.

Foto: sito ufficiale Lazio