Vidal, un altro gol. E tutti i retroscena sulle condizioni dell’Inter

Arturo Vidal viene legittimamente accostato all’Inter, non fosse altro perché si tratta di un pallino di Antonio Conte. Ma occorrono alcune condizioni imprescindibili per andare a dama, ammesso (e per ora molto non concesso) che il Barcellona decida di cederlo, a maggior ragione dopo il gol che il cileno ha segnato nel pomeriggio contro il Deportivo Alaves. Prima condizione: serve un prestito con diritto, senza obbligo. Il diritto di riscatto deve essere al massimo da 12 milioni e non di 20, quest’ultima è la valutazione che il club catalano dà pur non essendo entrato nell’ordine di idee di cederlo. E occorrerebbe un pressing dello stesso Vidal che al momento non ha intenzione di forzare la mano. Se i suddetti scenari cambiassero, il cileno potrebbe davvero entrare in orbita Inter. Altrimenti resteremo in una fase di stand-by.

Foto: Twitter personale Vidal