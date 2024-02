Vidal torna al Colo Colo. Presentazione leggendaria davanti a 35.000 persone. Entra in campo a cavallo vestito da Re Artù

Arturo Vidal è tornato al Colo Colo dopo 17 anni e ha mandato letteralmente in visibilio le oltre 35.000 persone presenti allo Estadio Monumental David Arellano per assistere alla sua presentazione. Il cileno nel 2008 passò dal Colo Colo al Bayer Leverkusen. Poi esperienze importanti alla Juve, Barcellona, Bayern Monaco, Inter.

Vidal è arrivato sul terreno di gioco a bordo di un elicottero e poi, in sella a un cavallo e vestito da Re Artù (probabilmente anche in tema Carnevale), ha salutato i suoi vecchi tifosi in visibilio. Un evento che verrà ricordato per molti anni a Santiago del Cile.

Foto: Instagram Colo Colo