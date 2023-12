Vidal torna ad allenarsi: “Sono felice come quando ho debuttato da professionista”

In attesa di capire cosa fare nella prossima stagione, Arturo Vidal è tornato ad allenarsi dopo il grave infortunio subito nella sfida tra Cile e Colombia disputata a settembre e valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il cileno ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni tramite i social network: “Finalmente oggi sono tornato in campo, grazie a Dio. Sono molto felice, proprio come quando ho debuttato da professionista. Continuiamo a lavorare, perché il tempismo di Dio è perfetto e presto tornerò alla vita di sempre” , ha scritto su Instagram.

Foto: Instagram Vidal