Vidal sul futuro: “Colo Colo? Il Cile è casa mia. Se si presenterà l’occasione, non esiterò a venire”

Direttamente dal suo canale Twitch, Arturo Vidal, è tornato a parlare della gestione di Cristiano Ronaldo al Manchester United: “Ten Hag è entrato male. Come fai ad eliminare Cristiano Ronaldo? Questi ragazzi sono fatti così. Ecco perché a volte i tecnici lasciano un casino tremendo. Terribile. Non so come la penseranno… Prendiamo Cristiano, era il marcatore e lo ha eliminato”. Spazio anche a Sampaoli: “I pelati sono molto complicati”.

Infine, sul suo futuro: “Colo Colo? Il Cile è casa mia. Ovviamente mi fa venire voglia di tornare, vedere la gente , l’amore che si prova. L’ho sempre detto, ad un certo punto, se Dio vorrà, se si presenterà la possibilità, non esiterò a venire”.

Foto: Vidal Instagram