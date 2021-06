Vidal: “Sogno di giocare per il Flamengo. Forse ci andrò il prossimo anno”

Futuro tutto da scrivere per il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal. Il giocatore, attualmente impegnato in Copa America con il Cile, nel corso di un’intervista alla radio colombiana ‘W Radio’ ha parlato del suo futuro e di un possibile approdo al Flamengo: “Giocare un giorno per il Flamengo? Certo! Dico sempre che il mio sogno è giocare nel Flamengo. Ho un contratto con l’Inter, ma forse l’anno prossimo verrò qui. Sarebbe un sogno. La mia fame resta quella di sempre. Vedo bene il Brasile in questa Copa America, sa giocare in un clima abbastanza complicato. anche l’Argentina è sempre forte. Giocare nel Barcellona mi è piaciuto, ma anche in altre squadre ho avuto ottimi compagni. Con Messi ho stretto una grande amicizia, credo che continuerà al Barcellona“.

FOTO: Twitter Vidal