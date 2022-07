Vidal sempre più vicino al Flamengo. E in Brasile sognano anche Sanchez

Potrebbe essere in Brasile il futuro di Arturo Vidal. Come vi avevamo raccontato questo pomeriggio riportandovi le ultime notizie provenienti dal Sud America, il Flamengo ha sorpassato il Boca Juniors nella corsa per il centrocampista cileno. Ma non è finita qui, adesso il club rubro-negro punta a fare il bis in casa Inter. Infatti, la squadra del presidente Rodolfo Landim avrebbe messo nel mirino anche Alexis Sanchez, altro giocatore in uscita dal club nerazzurro e connazionale di Vidal. Il futuro dei due cileni sembra essere sempre più lontano da Milano, e chissà se le loro strade non si rincontreranno proprio a Flamengo.

Foto: Twitter Inter