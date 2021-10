Vidal polemico con la stampa cilena: “Continuate a dire che non andremo ai Mondiali. Siete dei gufi”

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha sbottato contro la stampa cilena dopo la vittoria della Roja contro il Paraguay, nelle gare di Qualificazioni i Mondiali 2022. La stampa, rea di dare già il Cile per escluso dai Mondiali, aveva accusato i calciatori.

Questa la risposta di Vidal: “Oggi siamo stati concentrati come non mai, abbiamo giocato una partita quasi perfetta e alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Siamo stati bravi, motivati ​​e felici. A tutti quelli che parlano, continuate a dire che saremo esclusi dal Mondiale: siete dei gufi. Se questi parlano in questo modo, vinceremo e ci qualificheremo per la Coppa del Mondo. Abbiamo fatto un buon lavoro. Una partita molto intensa per noi. Ne avevamo bisogno e ne siamo molto contenti”.

Il Cile ha sì vinto, ma la corsa per i Mondiali comunque non è semplice visto che la Roja è a soli 10 punti, a -5 dalla Colombia che è al quinto posto e a -6 dal quarto posto che vorrebbe dire qualificazione ai Mondiali.

Foto: Instagram personale