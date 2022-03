Vidal insultato dai tifosi, li attacca sui social: “Sono dei pagliacci. Vincessero quello che ho vinto io”

Duro botta e risposta tra Arturo Vidal e alcuni tifosi dell’Inter. Il cileno era stato criticato per la pessima gara di ieri sera contro il Milan. Alcuni tifosi avevano scritto sotto un post del cileno: “Sei lento come una lumaca, sei un ex giocatore”.

Critiche che il centrocampista non ha lasciato correre nel vuoto e a cui ha risposto a tono in una live su Instagram, dicendo: “Le critiche? Mamma mia! Se solo vincessero quello che ho vinto io. Sono delle m…, non sono mai stati allo stadio e si sfogano qui. E hanno una faccia da pagliacci”.

Foto: Twitter Inter