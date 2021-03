Vidal in versione militare con Lautaro e Lukaku: “Pronti alla battaglia”

Manca poco più di un’ora alla sfida tra Inter e Atalanta, una partita chiave in ottica scudetto per l’Inter e in chiave Champions per gli uomini di Gasperini.

Sui social, il centrocampista dell’Inter, Vidal, ha suonato la carica in vista della partita, scrivendo: “Pronti alla battaglia”, pubblicando inoltre un fotomontaggio che ritrae lui stesso, Lukaku e Lautaro in versione militari, pronti ad assaltare gli avversari, questa sera gli atalantini.

Foto: Sito Inter