Vidal in arrivo a Rio per iniziare la sua avventura al Flamengo. All’aeroporto entusiasmo alle stelle

Arturo Vidal si appresta a diventare un giocatore del Flamengo, dopo aver salutato l‘Inter. Il cileno, quindi, potrà chiudere la sua carriera in un club che ha sempre stimato.

Vidal in questi minuti è in volo per arrivare a Rio De Janeiro, per iniziare la sua nuova avventura con il club rossonero.

Il club brasiliano lo attende proprio in queste ore come riporta ge.globo.com che ha iniziato un video in diretta in attesa dell’arrivo del cileno, previsto in serata. I supporters del Flamengo sono accorsi numerosissimi in aeroporto per accogliere Vidal che è pronto a firmare col nuovo club. Tutto è pronto per questo nuovo capitolo della carriera del cileno.

Foto: Instagram personale