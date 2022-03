Vidal: “Il mio capitolo europeo può chiudersi, sogno il Flamengo. La cresta? Per farmi notare da Inzaghi”

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato a TNT Sports, dove ha spiegato quale potrà essere il suo futuro e ha anche scherzato sulla nuova cresta.

Queste le sue parole: “Il Flamengo mi piace molto, il gesto del presidente che mi ha regalato la maglia mi ha riempito il cuore. Io sogno di giocare lì, spero di riuscirsi molto presto. Quando lo vorranno i dirigenti io farò di tutto per andarci. Il mio capitolo europeo potrebbe chiudersi, non so se è il momento giusto ma se accadrà il mio prossimo obiettivo sarà uno: vincere col Flamengo. La squadra è competitiva, la migliore del Sudamerica”.

La cresta bianca? “L’ho fatto un po’ per cambiare, magari con questi capelli il mister mi vede un po’ di più visto che non ho giocato molte partite”.

Il futuro? “Se Dio lo vorrà diventerò l’allenatore della nazionale cilena. Sto imparando guardando tanto calcio: mi piace molto il 4-3-3. Il mio obiettivo è quello di allenare prima una squadra di club e poi il Cile”.

Foto: Twitter Inter