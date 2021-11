Vidal dopo l’espulsione col Chile: “Chiedo scusa a tutti. Ancora non ci credo”

Arturo Vidal è stato protagonista in negativo del Chile durante la partita di qualificazione al Mondiale 2022 contro l’Ecuador. Il centrocampista dell’Inter è stato infatti espulso dopo appena 14′ per un intervento pericolso sul giocatore ecuadoregno Felix Torres. Dopo il k.o. della nazionale cilena per 0-2, sono arrivate le scuse di Vidal tramite il suo account Instagram: “Ancora non riesco a crederci, voglio solo chiedere scusa ai compagni, allo staff tecnico, alla mia famiglia e a tutto il Paese. Continueremo a combattere fino alla fine“.

Foto: Twitter Inter