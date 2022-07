Vidal dopo la risoluzione: “Tutto bene, ma non posso parlare”. Il Flamengo si avvicina

Intercettato al rientro in hotel, Arturo Vidal ha rilasciato una piccola dichiarazione ai presenti: “Tutto bene, ma non posso parlare“. Un messaggio stringato per chi gli chiedeva il suo futuro che sembra essere sempre più orientato verso il Brasile, dove lo aspetta il Flamengo dopo la risoluzione contrattuale con l’Inter.

Foto: Twitter Inter