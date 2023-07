Vidal contro Sampaoli: “Non sa apprezzare i calciatori, contento di non essere più con lui”

Arturo Vidal ha esordito alla grande con la maglia dell’Atletico Parananense. Il centrocampista ha giocato gli ultimi 30 minuti della gara vinta 2-0 contro il Bahia, debuttando in Brasile a meno di una settimana dal suo arrivo. Nell’intervista post partita, durante un accenno alla sua avventura con la maglia del Flamengo, ha mandato un messaggio a Jorge Sampaoli, suo ex allenatore. Ecco le sue parole, riportate da AS: “Ho avuto un allenatore che non sa apprezzare i calciatori, ora ho capito ciò che molte persone mi dicevano su di lui. Sono contento di non essere più con lui”.

