Vidal attacca il Real Madrid: “Derubato così tante volte che a volte dimentico i dettagli”

Nel corso di una diretta social l’ex centrocampista di Juventus e Inter Arturo Vidal ha rilasciato forti dichiarazioni nei confronti del Real Madrid, per poi esporsi invece su un paio di confronti tra stelle del calcio mondiale: “Contro il Real Madrid ho vissuto così tante rapine nella mia carriera, che a volte dimentico i dettagli: le mie squadre sono state derubate tante volte. Tra Busquets e Casemiro dico Busquets, senza dubbio. In tutte le squadre il perno è sempre quello che controlla il ritmo, quello che ha più tecnica, quello che muove la palla. Casemiro non fa niente di tutto questo, per questo preferisco Busquets. Tra Suárez e Lewandowski? Non so se un giorno ci sarà un attaccante migliore di loro. Lewandowski ha tante qualità, ma io preferisco Luis: quella ‘malizia’ che hanno i giocatori sudamericani, qualcosa che Robert non ha“.

Foto: Vidal Instagram