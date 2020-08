Vidal: “Conte tatticamente il numero uno. Juve? Se mi chiama sono contento”

Vidal strizza l’occhio (anche) alla Juve. In un’intervista rilasciata allo youtuber messicano Daniel Habif, il centrocampista attualmente in forza al Barcellona ha parlato sia di Inter, che di Juve. “Conte? Tatticamente è il numero uno. Ha saputo adattare le mie caratteristiche alla sua idea di gioco”, ha detto il cileno che però poi ha aggiunto: “Pirlo? Se lui o la Juventus mi chiamano sarei contento, ma bisogna stare tranquilli. Se succede, succede. Ho molto affetto per la Juventus e per Andrea”.

Foto: Twitter personale