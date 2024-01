Vidal consiglia Sanchez: “Alexis, vattene dall’Inter. Mi fa rabbia, come fa a non giocare?”

Arturo Vidal, centrocampista che in Italia abbiamo visto in azione con le maglie di Juventus e più recentemente anche dell’Inter che è oggi senza contratto, entra a gamba tesa sulla gestione del suo connazionale Alexis Sanchez da parte della società nerazzurra. Il 36enne, all’interno di una diretta sul proprio canale Twitch, ha di fatto mandato un accorato messaggio a El Nino Maravilla: “Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall’Inter. Non sarebbe mai dovuto tornare all’Inter, gliel’ho pure detto. Doveva andare in un club dove potesse divertirsi a giocare, dove essere amato dalla gente ma lui è un testardo”

Poi ha proseguito: “Lautaro è un buon attaccante, ma come fa a non giocare Sanchez nell’Inter? Gioca Mkhitaryan e non Alexis, come è possibile? Mi uccide pensare una cosa del genere…”.

Conclude sempre Vidal su Twitch: “Mi fa rabbia, Alexis è troppo forte. Preferirei vederlo al River che all’Inter. Deve andare a giocare, dove può divertirsi, dove lo vogliono davvero. Lui è felice solo se gioca, così non è felice. E i compagni non sono migliori di lui ma l’allenatore non lo vuole e basta. Altrimenti come fai a farlo entrare a 9 minuti dalla fine? Che rabbia mi fa”.

Foto: Instagram Inter