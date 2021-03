Vidal comunica a Isla la voglia di giocare nel Flamengo: “Spero di farlo anche io un giorno”

Dichiarazione di Arturo Vidal che apre scenari possibili sul suo futuro dopo questa stagione all’Inter. Il cileno, nel corso del programma ESPN Brasil, ha avuto un dialogo con il compagno di Nazionale e amico Mauricio Isla, con cui ha giocato insieme anche alla Juventus.

Vidal si è congratulato con Isla per essere passato al Flamengo, club in cui Arturo sogna di giocare. “Sono felice che indossi la maglia più importante del Sud America. Un giorno spero di avere la possibilità che stai avendo tu”, ha detto il giocatore dell’Inter.

Lo stesso Isla ha poi confermato come Vidal da anni sogna di finire la carriera nel Flamengo, confessando spesso il fascino che prova per quei colori. Il cileno ha un altro anno do contratto all’Inter, oltre questo e una opzione per il terzo. Da capire se davvero ci potranno essere margini in futuro per vederlo giocare in Brasile.

Vidal, da Inter de Milão, manda recado para Isla e volta a falar sobre a vontade de jogar no Flamengo: “Estou feliz que você vista a camisa mais importante da América do Sul, como é a do Flamengo. Um dia, espero ter a chance que você está tendo.” 🎥 ESPN | Resenha ESPN pic.twitter.com/MS71bkss0X — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) March 24, 2021

