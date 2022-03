Vidal carica il Cile: “Due finali per sognare, daremo tutto per andare al Mondiale”

Intervistato da TNT Sport, il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal ha suonato la carica in vista delle prossime due partite della Nazionale, che vedranno il suo Cile sfidare Brasile e Uruguay per cercare una difficile qualificazioni ai prossimi mondiali. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo due finali, affronteremo rivali molto difficili. Ci restano due partite per sognare, rischiare la vita e provare ad andare ad un altro Mondiale. Tutto è possibile nella vita, quindi cercheremo di dare il massimo in entrambe le gara. Se la fortuna sarà con noi potremo riuscirci”.

Vidal prosegue: “Dobbiamo prepararci nel migliore dei modi, servirà curare i dettagli e migliorare gli errori fatti nelle ultime partite per cercare di far andare tutto alla perfezione“.

Foto: Instagram personale Vidal