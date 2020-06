Arturo Vidal sembrerebbe aver gradito il fotomontaggio che lo ritrae con la maglia del Boca Juniors. Adesso, in Argentina, sognano il suo arrivo.

Già qualche giorno fa l’amico Gary Medel confessò: “Vidal muore dalla voglia di giocare al Boca Juniors, vorrebbe giocare lì, con o senza di me. Ama il Boca, lo segue sui social, per lui sarebbe un sogno. È l’unico club che segue in Argentina e muore dalla voglia di andarci. Il Boca ha una grandezza in Europa che non si può nemmeno immaginare”.

A seguito di queste dichiarazioni, i tifosi del Boca hanno dato il via ad un “corteggiamento virtuale” continuato ieri con la pubblicazione di un fotomontaggio sul social network Instagram, che ritrae il cileno con la maglia del club. A questo post, Vidal ha lasciato un mi piace, dimostrando di averlo gradito. Alla visione, sotto la stessa pubblicazione, si è alimentata grande euforia.

Foto: Twitter Personale