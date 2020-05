Vidal allontana il mercato: “Sto bene qui a Barcellona, sono felice e c’è un bel gruppo”

Intervenuto in diretta Instagram con il giornalista Mario Velasco, il cileno Arturo Vidal ha parlato del suo futuro: “Sono a mio agio a Barcellona – ha detto l’ex-Juve e Bayern – Vivo in una bellissima città, i miei figli stanno crescendo molto bene. Stanno andando bene a scuola. Vedo mia madre felice e questo mi rende contento. Ora sono più pronto che mai. Sono felice, c’è un buon gruppo e ho grandi amici nello spogliatoio. Mi sento molto bene fisicamente, meglio che mai. Non ho mai avuto così tanto tempo per prepararmi, abbiamo studiato un pian per cercare di allungare la mia carriera il più possibile. Mi sento pronto per quello che sta arrivando, sia in Champions League che in Liga, dove siamo primi, mentre in Champions manca il ritorno e abbiamo buone chance di passare. Sono due mesi in cui dobbiamo dare il massimo.”

Foto: profilo Twitter personale Arturo Vidal